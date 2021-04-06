Викрадення екссудді Чауса організоване в Офісі Зеленського?

Журналіст розповів про нараду в Офісі президента, на якій було ухвалено план викрадення Чауса

Журналіст Олег Єльцов опублікував деталі операції з викрадення колишнього судді Миколи Чауса у столиці Молдови, організоване Офісом президента Зеленського.

«Минулого тижня в Офісі президента відбулася нарада, на якій ухвалили план про викрадення Чауса з Молдови. Учасники наради: Андрій Єрмак, Андрій Смірнов, Валерій Кондратюк. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про ухвалені рішення», – повідомив Єльцов.

Журналіст зазначає, що ця «спецоперація» має на меті вивести з-під удару заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, який, за даними НАБУ, допомагав Чаусу втекти з України. Натомість розраховують дискредитувати ексначальника ГУР Василя Бурбу, який є одним із ключових свідків у справі про «вагнергейт».

«2015 року Смирнов за списками партії «Укроп», яку очолював Корбан, пройшов у Дніпропетровську облраду, де очолив «хлібну» комісію з комунальної власності. Це з одного боку. А з іншого – є ухвала суду про проведення слідчих дій у справі про втечу судді Чауса за кордон, яку розслідує НАБУ. Й у цій справі Смирнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі «Слідства інфо», чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смирнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК «Альпійський», потім в готель «Салют», а звідти – на летовище «Київ», Смирнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує», – пояснює Єльцов.

«Як могло статися, що адвокат спочатку захищав свого клієнта у справі й водночас політичного ватажка у суді, який вів Чаус, а потім взявся рятувати вже самого суддю – нам це невідомо, і НАБУ про це мовчить. Можливо, адвокат вирішив заробити по обидва боки лінії фронту – хтозна… Важливо інше: якщо його участь у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем державної кар’єри Смирнова», – прогнозує автор.

«Викрадаючи Чауса, в Офісі президента намагалися вбити двох зайців. Андрій Єрмак мріє вичавити з судді свідчення про те, що за кордон його нібито вивезли за допомоги ексначальника ГУР Василя Бурби. Дискредитація Бурби вкрай потрібна Банковій. Адже з дня на день очікується прем’єра фільму-розслідування журналістів Bellingcat про вагнерівський провал, де Бурба може виступати як один з найповажніших свідків звинувачення у зливі справи нинішніми очільниками держави», – пише Олег Єльцов.

«Андрій Смирнов розглядається на Банковій як «свій в дошку хлопець», тому його не хочуть втрачати. Саме його призначення в Офіс президента на посаду куратора силових відомств зчинило чималий скандал у професійних колах. Смирнов безпосередньо впливає на ДБР для організації політичних репресій проти опозиції та прикриття «своїх». Видання «Цензор» публікувало записи розмови очільника ДБР Труби та Смірнова про справу Чауса, де Смирнов дає чіткі настанови як слід тиснути на суддю: «Окружить страхом неотвратимости наказания», допрашивая жену, мать и адвоката… Его надо #бать сейчас!». Особливо Смирнова дратувало, що непідконтрольне йому НАБУ може допитати Чауса в рамках своєї кримінальної справи про корупцію», – зауважує автор.

«Викрадення Чауса роздратувало президента Молдови Майу Санду, яка вимагає негайного розслідування того, що сталося. Міністр МВС Молдови Павел Войку вже повідомив про одного затриманого посіпаку викрадачів, які за словами міністра, разом зі своєю здобиччю вже перебувають на території України. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами», – припускає журналіст.

«Це просто вищий пілотаж із введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові», – резюмував Єльцов.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни.

Справа судді Чауса фігурувала на так званих «плівках Труби», які були записані у кабінеті екс-директора ДБР у 2019 році.