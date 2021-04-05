Міністр внутрішніх справ Молдови: суддю Чауса викрали іноземці та вже виїхали в Україну

Молдовські правоохоронці затримали одного з підозрюваних у викраденні Чауса

Суддю Миколу Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку. За його словами, викрадачі вже покинули Молдову, перейшовши молдовсько-український кордон.

Войку зазначив, що органи правопорядку продовжують розслідування і вже навіть затримали одного підозрюваного. Про це повідомляє Молдовське видання Newsmaker.

«Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їхній маршрут», – розповів Войку.

За словами міністра, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Переписка організаторів злочину теж велася українською, зазначив Войку.

Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

«Чаус – громадянин України, проти якого в 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус прохача притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон», – розповів Войку.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду Вона вимагає від силовиків пояснень. Про це з посиланням на Facebooк Садну повідомив молдовський ресурс Nokta. «Неприпустимо викрадення людей в Республіці Молдова, незалежно від того, є вони громадянами Республіки Молдова чи ні, незалежно від того, чи доведено, що вони вчинили протиправні дії. Я закликаю до негайних дій керівництво Міністерства внутрішніх справ – головної установи, відповідальної за забезпечення безпеки громадян, та СІБ, щоб прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина з території Республіки Молдова», – написала Майя Санду.

Адвокат Чауса Сергій Лисенко наголосив, що на сьогодні у Молдові відсутні рішення, які дозволяють екстрадицію Чауса до України. «Юридичних підстав появи Миколи Чауса в Україні немає», – зазначив адвокат Лисенко.

«На сьогоднішній день існують два судові процеси, незавершені. У Верховному суді оскаржується відмова надати політичний притулок. Рішення щодо цього процесу призначене на кінець квітня. Також у суді першої інстанції розглядається запит на екстрадицію Миколи Чауса, він не розглянутий, судове засідання також перенесене на невизначений строк. Тобто на даний час судових рішень, які б надавали згоду на екстрадицію Миколи Чауса до України, не існує. І підстав йому тут перебувати не існує», – наголосив адвокат.

Справа судді Чауса фігурувала на так званих «плівках Труби», які були записані у кабінеті екс-директора ДБР у 2019 році. Нібито заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов давав Трубі вказівки, як діяти в справі судді Чауса: його потрібно «оточити страхом невідворотності покарання», допитуючи дружину, матір і адвоката: «Його треба зараз #бати», – формулює Смирнов головне завдання Трубі.

«З розмови зрозуміло, що Смирнов - куратор правоохоронних органів», – писав Telegram-канал «Трубу прорвало». Із записів також стає зрозуміло, що Смирнов сам переписувався з Чаусом і заманював його в Київ.

Суддю Чауса викрали невідомі 3 квітня у центрі Кишинева. Інформацію щодо викрадення підтвердила прес-секретар поліції Кишинева Наталія Статі. «Чоловіка у віці 54 роки викрали троє чоловіків. Інцидент стався біля житлового будинку у столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13.15. Зараз органи слідства з’ясовують обставини того, що сталось, порушена кримінальна справа», – повідомила вона.