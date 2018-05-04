Віктор Орбан визначився із віце-прем’єрами в своєму уряді

Прем’єр-міністр Угорщини сформулював порядок денний роботи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер і міністр економіки Міхай Варга обіймуть посади віце-прем’єрів в його новому уряді. Пінтер буде відповідальний за національну безпеку на основі нової структури уряду, в рамках якої буде створено окремий офіс під керівництвом Віктора Орбана,



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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини сформулював порядок денний роботи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер і міністр економіки Міхай Варга обіймуть посади віце-прем’єрів в його новому уряді. Пінтер буде відповідальний за національну безпеку на основі нової структури уряду, в рамках якої буде створено окремий офіс під керівництвом Віктора Орбана, який буде в тому числі відати об’єднаною розвідкою. Зі свого боку Варга буде гарантом фінансової стабільності і прогнозованості. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами очільника угорського уряду його політична лінія залишиться незмінною. Віктор Орбан заявив про те, що має намір і далі будувати в Угорщині християнську демократію старого стилю, яка базується на європейських традиціях, гідності людини і поділі влади. Прем’єр-міністр Угорщини додав, що уряд Fidesz захищатиме християнську культуру і не здасть країну іноземцям.

Віктор Орбан також підтвердив, що маючи 2/3 місць в парламенті, правляча партія спробує знову внести поправки до конституції для протидії вимогам ЄС розмістити частину біженців в Угорщині. Також поправки до конституції будуть спрямовані проти норм ЄС, які зачіпають територіальну цілісність і склад населення Угорщини. Окремо угорський прем’єр-міністр заявив про те, що Будапешт буде виступати проти проекту бюджету ЄС на 2021-2027 роки по частині фінансування на забезпечення потреб іммігрантів. За словами Обрана угорцям немає чого хвилюватися щодо бюджету ЄС, не зважаючи на те, що країну чекають важкі переговори, адже без згоди Будапешту бюджет не приймуть.