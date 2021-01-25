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    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)

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    Городяни вимагають знизити високі тарифи - «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    Городяни вимагають знизити високі тарифи
    Фото: IPnews

    Протестувальники вимагають аби президент виконав свої передвиборні обіцянки

    У Запоріжжі, 25 січня, жителі міста вийшли на акцію протесту під будівлю обласної державої адміністрації. Про це повідомляє IPnews з місця подій.

    Запорожці поставили підписи під відповідною заявою. Пізніше документ відправлять президенту України, до Верховної Ради і передадуть голові ОДА у Запорізькій області Олександру Старух.

    «Володимир Олександрович, ви пообіцяли, що прийде весна і ви будете садити, переможемо епоху бідності. Ви вже майже два роки при владі, у Раді у вас більшість, у Кабміні теж ваші люди. Де боротьба з корупцією?», – звернувся організатор протесту Анатолій Шевченко до Зеленського.

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    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    «Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)
    Фото: IPnews

    Люди вийшли на «тарифний майдан» з претензіями, щоб Зеленський виконав свою обіцянку і платіжки стали менше.

    «Ми вийшли проти тарифів, ми не згодні з цим. Скільки можна грабувати людей? На мітингу ми заявимо про себе, про свою позицію. Ми вважаємо, що платіжки йдуть не у розвиток країни, а йдуть у кишені і взагалі за кордон. Ніхто не проти платити, коли все ведеться прозоро», – розповіла одна з учасниць протесту.

    Відзначимо, сьогодні проходять всеукраїнські акції протесту проти високих тарифів. 

    У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

    Теги: Запоріжжя активісти поліція
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