«Зупиніть тарифний геноцид»: запорожці вийшли на протест під будівлю ОДА (фото)

Протестувальники вимагають аби президент виконав свої передвиборні обіцянки

У Запоріжжі, 25 січня, жителі міста вийшли на акцію протесту під будівлю обласної державої адміністрації. Про це повідомляє IPnews з місця подій.

Запорожці поставили підписи під відповідною заявою. Пізніше документ відправлять президенту України, до Верховної Ради і передадуть голові ОДА у Запорізькій області Олександру Старух.

«Володимир Олександрович, ви пообіцяли, що прийде весна і ви будете садити, переможемо епоху бідності. Ви вже майже два роки при владі, у Раді у вас більшість, у Кабміні теж ваші люди. Де боротьба з корупцією?», – звернувся організатор протесту Анатолій Шевченко до Зеленського.

Люди вийшли на «тарифний майдан» з претензіями, щоб Зеленський виконав свою обіцянку і платіжки стали менше.

«Ми вийшли проти тарифів, ми не згодні з цим. Скільки можна грабувати людей? На мітингу ми заявимо про себе, про свою позицію. Ми вважаємо, що платіжки йдуть не у розвиток країни, а йдуть у кишені і взагалі за кордон. Ніхто не проти платити, коли все ведеться прозоро», – розповіла одна з учасниць протесту.

Відзначимо, сьогодні проходять всеукраїнські акції протесту проти високих тарифів.

У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.