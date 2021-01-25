На Буковині три села перекрили національні траси: утворилися кілометрові затори

Через протести на національних трасах утворилися величезні затори

Місцеві жителі знову почали виходити на вулиці виступаючи проти тарифів на газ

На Буковині перекрили дорогу у трьох селах Кіцманського району. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області, пише molbuk.ua.

Так, у селі Неполоківці декілька десятків людей ходять по пішохідному переходу, протестуючи проти підняття тарифів на газ.

«Близько 12:00 надійшло повідомлення на лінію «102» про перекриття руху у селі Неполоківці, Кіцманського районну, на трасі національного значення Н-10, у кількості близько 25 осіб, які безперервно ходять по пішохідному переходу. У зв'язку із вираженням невдоволення щодо підняття ціни на газ», – повідомляє патрульна поліція.

Станом на 13:00 люди у селі Неполоківці вже розійшлися. Вони перекривали дорогу лише годину.

Також у селах Оршівці та Берегомет Кіцманського району протестувальники вийшли на дороги.

Так, у селі Оршівці на автодорозі Н-10, 204 км, (Стрий-Івано-Франівськ-Чернівці-Мамалига) о 11:15 громадяни у кількості близько 20 осіб перекрили автодорогу шляхом руху по пішохідному переходу.

Водії фотографують затори

«Перекриття у зв'язку з підняттям цін на газ. Поки що це єдине перекриття дороги на сьогодні», – йдеться у повідомленні поліції.

Слід зазначити, що через перекриття дороги у селі Оршівці Кіцманського району – крайнього села Чернівецької області, що межує з Івано-Франківською, – у місті Снятин утворилися величезні затори.

Нагадаємо, що у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА.