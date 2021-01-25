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    На Буковині три села перекрили національні траси: утворилися кілометрові затори

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    Через протести на національних трасах утворилися величезні затори - На Буковині три села перекрили національні траси: утворилися кілометрові затори
    Через протести на національних трасах утворилися величезні затори
    Фото: molbuk.ua

    Місцеві жителі знову почали виходити на вулиці виступаючи проти тарифів на газ

    На Буковині перекрили дорогу у трьох селах Кіцманського району. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області, пише molbuk.ua.

    Так, у селі Неполоківці декілька десятків людей ходять по пішохідному переходу, протестуючи проти підняття тарифів на газ.

    «Близько 12:00 надійшло повідомлення на лінію «102» про перекриття руху у селі Неполоківці, Кіцманського районну, на трасі національного значення Н-10, у кількості близько 25 осіб, які безперервно ходять по пішохідному переходу. У зв'язку із вираженням невдоволення щодо підняття ціни на газ», – повідомляє патрульна поліція.

    Станом на 13:00 люди у селі Неполоківці вже розійшлися. Вони перекривали дорогу лише годину.

    Також у селах Оршівці та Берегомет Кіцманського району протестувальники вийшли на дороги.

    Так, у селі Оршівці на автодорозі Н-10, 204 км, (Стрий-Івано-Франівськ-Чернівці-Мамалига) о 11:15 громадяни у кількості близько 20 осіб перекрили автодорогу шляхом руху по пішохідному переходу.

    Водії фотографують затори
    Водії фотографують затори

    «Перекриття у зв'язку з підняттям цін на газ. Поки що це єдине перекриття дороги на сьогодні», – йдеться у повідомленні поліції.

    Слід зазначити, що через перекриття дороги у селі Оршівці Кіцманського району – крайнього села Чернівецької області, що межує з Івано-Франківською, – у місті Снятин утворилися величезні затори.

    Нагадаємо, що у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА.

    Теги: газ дороги ціни Чернівецька область поліція
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