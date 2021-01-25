Тарифні протести: київська поліція посилює патрулювання

У зв'язку з протестами у столиці може бути обмеження дорожного руху

У центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування через заплановані акції протесту із вимогою зниження тарифів на комунальні послуги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слід зазначити, що сьогодні, 25 січня, у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України та іншими органами державної влади.

«Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», – йдеться у повідомленні.

Крім того, організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ.

«У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації. Разом з цим, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки у січні. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою.

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