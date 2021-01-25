У Житомирі почалися дві акції протесту. Люди увірвалися до міськради (відео)

Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо

У Житомирі вимагають від місцевої влади вплинути на зниження комуналки

У Житомирі 25 січня триває чергова акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. В обід протестувальники вийшли на вулицю Велику Бердичівську та перекрили дорогу біля міської ради, пише Zhitomir.INFO.

Люди вимагають зниження тарифів на комунальні послуги. Патрульна поліція регулює рух транспорту.

У цей же час у Житомирі триває ще одна акція, на якій виступають проти однієї із забудов. Водночас, як повідомляє PavlovskyNews, протестувальники увірвалися до приміщення міської ради, де сьогодні перебуває міський голова Сергій Сухомлин.

«Одні вимагають від місцевої влади й мера Сергія Сухомлина вплинути на зниження тарифів, інші виступають проти будівництва висотки екс-нардепом Борисом Розенблатом на вулиці Героїв-десантників», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під стінами Житомирської міської ради протестували і 21 січня. Протестувальники вимагали знизити тарифи на газ для населення до рівня 5 гривень за кубічний метр. 11 січня на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати обговорили та проголосували за звернення до центральних органів влади щодо передачі у власність міста газових мереж та неприпустимості збільшення тарифів.

У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.