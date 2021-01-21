Електрика й газ повинні бути доступні. У Житомирі протестують проти комуналки

Електроенергія, на думку мітингарів, має коштувати не більше гривні за кіловат

Кілька сотень людей прийшли під стіни Житомирської міської ради із вимогою зниження тарифів на комунальні послуги, пише «Замкова гора».

Протестувальники вимагають знизити тарифи на газ для населення до рівня 5 гривень за кубічний метр. Електроенергія, на думку мітингарів, має коштувати не більше гривні за кіловат.

Окрім того, серед вимог протестувальників – звільнення керівництва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«Як я можу заплатити за комунальні послуги майже 3000 гривень, якщо працюю на мінімальну зарплату. Мені треба одягнутися, харчуватися, платити за проїзд. Як так прожити? У нас в Україні видобуваються наш український газ, який коштує набагато дешевше, а нам його продають так нібито везуть його за 5 тисяч кілометрів», – говорить протестувальниця Марина.

Нині люди продовжують мітинг під міськрадою, до мітингарів вийшли представники міської влади.

Активісти анонсують ще одну акцію на 22 січня: під час урочистостей до Дня Соборності планують передати свої вимоги представникам влади. Також хочуть вийти на акцію 25 січня.

Сьогодні також протестують у Херсоні. Люди зібралися біля обласної ради.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою.