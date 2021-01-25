«Задихнись, але заплати»: у Чернівцях люди влаштували тарифний мітинг під ОДА (фото)

Місцеві люди протестують проти підвищення тарифів

Зібралося більше сотні людей, щохвилини кількість мітингарів зростає

У Чернівцях під будівлею Чернівецької обласної державної адміністрації сьогодні, 25 січня, зібралося понад сотні протестувальників. Про це з місця події повідомляє molbuk.ua.

Мітингувальники вимагають, щоби керівництво області на чолі з Сергієм Осачуком написало звернення до Верховної Ради стосовно зниження тарифів на комунальні послуги.

Також вони хочуть повернути гроші, які переплатили за компослуги. Вони тримають плакати з написами «Задихнись, але заплати», «Двічі в одну ванну не ввійдеш».

Люди пояснюють, що зібралися сьогодні, адже завтра, 26 січня, – сесія облради. Тож сподіваються, що депутати прислухаються до їхніх вимог.

Нагадаємо, 21 січня, вимагали переглянути тарифи на газ та газопостачання на Тернопільщині. У Херсоні вимагали зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбулися у Житомирі.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.