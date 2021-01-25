Друга хвиля тарифних протестів: на Харківщині люди перекрили дорогу

Харків'яни знову почали виходити на вулиці виступаючи проти тарифів на газ

У Харківській області у місті Пересічне почалися акції протесту із вимогою зниження тарифів на комунальні послуги. Про це повідомляє місцеве видання «Веха» у Telegram.

Слід зазначити, що в Україні розпочалася друга хвиля тарифних протестів. Люди, які не згодні з підвищенням цін на газ і електроенергію, виходять на площі і перекривають траси державного і міжнародного значення.

Так, у місті Пересічному декілька десятків людей перекрили трасу.

«Вони там на гірськолижних курортах кофе по 300 гривень п'ють. А нам по 50 років, ми їздимо на роботу, отримуємо пенсії і не можемо за газ заплатити. Сидимо у хаті, розтопимо дровами, +13 градусів у хаті, дожилися», – заявила одна з протестувальниць.

Нагадаємо, 21 січня, вимагали переглянути тарифи на газ та газопостачання на Тернопільщині. У Херсоні вимагали зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбулися у Житомирі.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.