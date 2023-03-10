Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)

Президент показав короткий пам'ятний ролик прощання з легендарним Героєм України

Сьогодні, 10 березня, президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Відзнаку Героя отримала матір воїна під час церемонії прощання у Києві 10 березня. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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«Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі. Передав матері Да Вінчі Оксані Коцюбайло відзнаку «Хрест бойових заслуг», якою посмертно удостоєно її сина. Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам'ять», – написав Зеленський.

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Президент також показав короткий пам'ятний ролик прощання з легендарним Героєм України.

Нагадаємо, сьогодні у Києві прощаються з легендарним українським воїном, добровольцем Дмитром Коцюбайлом, який з 2014 року боронив нашу державу. Захисник загинув 7 березня у боях за Бахмут.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Президент Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі.