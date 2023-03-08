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«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
Дмитро Коцюбайло з 2014 року захищав українську незалежність
фото: libkos/Instagram

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у бої під Бахмутом

Українські журналісти Костянтин та Влада Ліберови показали останні фотографії загиблого під Бахмутом Дмитра Коцюбайла (також відомий як Да Вінчі). Фото з українським військовим вони опублікували в Instagram.

Дмитро Коцюбайло був одним із наймолодших Героїв України
Дмитро Коцюбайло був одним із наймолодших Героїв України
фото: libkos/Instagram

«Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитися в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! Медика! Да Вінчі!» – йдеться у повідомленні.

Героїчно загиблий Дмитро Коцюбайло
Героїчно загиблий Дмитро Коцюбайло
фото: libkos/Instagram

Журналісти бачили, як нещодавно Дмитро Да Вінчі вів за собою людей на штурм ворожих позицій, а також гасив палаючий танк із повним боєкомлпектом.

«Герой України. Найкращий із найкращих. Воїн. Друг. Легенда»
«Герой України. Найкращий із найкращих. Воїн. Друг. Легенда»
фото: libkos/Instagram

«Герой України. Найкращий із найкращих. Воїн. Друг. Легенда», – написали Ліберови.

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

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Останні фото Героя України Да Вінчі
фото: libkos/Instagram

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Президент Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі. 

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: Дмитро Коцюбайло Герой України

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