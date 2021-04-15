Колишній керівник МОЗ може очолити Вінницький музей Пирогова

Віктор Шафранський був виконувачем обов'язків керівника МОЗ у 2016 році

На посаду гендиректора закладу претендують двоє вінничан та киянин Шафранський

На 22 квітня призначено обрання нового очільника Вінницького національного музею-садиби імені Пирогова. Про це повідомляє видання NaПарижі.

Видання пише, що на посаду гендиректора закладу претендують двоє вінничан – колишній заступник голови ОДА Микола Ільчук та колишній головний лікар МКЛ №1 Олександр Турський. Окрім того, претендентом на директорське крісло у музеї значиться 52-річний киянин Віктор Шафранський.

Родом він із Житомирщини, нині – професор кафедри гігієни та екології НМУ ім. Богомольця, доктор медичних наук. У 2015 році був призначений заступником міністра охорони здоров’я України, а з 27 квітня по 1 серпня 2016 року був виконувачем обов'язків керівника МОЗ.

За неофіційною інформацією видання, колишній виконувач обов’язків міністра через посаду в музеї хоче закріпитися у медичному середовищі Вінниці, а далі – слідкувати за престижнішими вакансіями.

Тим часом, Кабмін виділить майже 132 млн грн для Вінниччині на втілення 12 проєктів.