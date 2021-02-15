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    У Вінниці пропонують створити музей під відкритим небом

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    Розмістити на території скансену пропонують автентичні відтворені українські хати мазанки - У Вінниці пропонують створити музей під відкритим небом
    Розмістити на території скансену пропонують автентичні відтворені українські хати мазанки
    фото: vlasno.info

    Аби петицію розглянули в міській раді, за неї мають проголосувати 350 вінничан

    На Вінниччині місцевий житель зареєстрував петицію до міської ради з проханням створити у місті скансен – музей під відкритим небом.

    Чоловік в петиції пропонує розмістити на території скансену автентичні українські хати-мазанки та дерев’яні храми XVIII-го століття, пише Вінниця.info.

    «В умовах активного розвитку української культури, поширенню її серед громадян України та протидії культурної експансії ворога, пропоную створити у місті Вінниця скансен традиційних пам’яток української архітектури (з відповідним розташуванням у них музеїв). Розмістити на території скансену автентичні відтворені українські хати мазанки, дерев’яні храми XVIII століття (перенесення тих, що пустують з сіл, з повною їх реставрацією) та інших будівель, притаманних подільській школі зодчества XVIII-XIX століть», – йдеться у зверненні.

    Аби петицію розглянули в міській раді, за неї мають проголосувати 350 вінничан. На сьогодні за звернення проголосували двоє мешканців міста. Термін збору підписів триває протягом 14 днів.

    Нагадаємо, плавучий музей військово-морських сил України хочуть створити на старому кораблі «Вінниця», який стоїть в Одесі.

    Теги: Вінниця музей мистецтво село
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