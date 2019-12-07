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    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва

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    Віндзорський замок прикрасили до новорічних свят - Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Віндзорський замок прикрасили до новорічних свят
    Фото: АР

    Одну з головних кімнат палацу прикрасили помічники Єлизавети ІІ, зважаючи на затверджений нею ескіз

    Традиційно напередодні новорічних свят перші особи держав прикрашають свої резиденції ошатними ялинками і демонструють різдвяний декор. Члени королівської сім'ї Великобританії показали як вони декорували Віндзорський замок і каплицю Святого Георгія до Різдва.

    У мережі з'явились перші фото Віндзорського замку.

    На оприлюднених фото видно, як виглядає Багрова вітальня, в якій Її Величність зустрічає гостей у Віндзорі. Одну з головних кімнат палацу прикрасили помічники Єлизавети ІІ, зважаючи на затверджений нею ескіз.

    Зал Святого Георгія і Багрова вітальня прикрашені в червоно-зеленій колірній гамі, в кожному з цих приміщень стоїть пишна ялина сорта Нордман. Саме ці святкові дерева спеціально вирощують в Великому Віндзорському парку.

    У Георгіївському залі, де Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свого первістка Арчі, стоїть 6-метрова ялина, а в Багровій вітальні - ялина заввишки 4,6 метра. Величні дерева персонал прикрасив бантами, дзвіночками, кулями, фігурками казкових героїв і міні-версіями корон.

    Не забула королівська сім'я і про парадну їдальню. На честь 200-річчя від дня народження королеви Вікторії і принца Альберта в їдальню знесли всі різдвяні подарунки, які закохані підносили один одному протягом спільного подружнього життя.

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    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва
    Справжня магія: як прикрасили Віндзорський замок до Різдва

    Стіл для святкового прийому сервірували золотим сервізом з королівської колекції, купленим ще в XIX столітті королем Георгом IV.

    Невдовзі помічники Єлизавети ІІ розпочнуть прикрашання головної резиденції королеви – Букінгемського палацу, що у Лондоні. Цей декор є вкрай важливим для Її Величності, адже монарх не тільки ним буде насолоджуватись упродовж новорічних свят, але й запише там традиційне привітання британцям до Різдва.

    Королева Єлизавета II Велика Британія Різдвяні свята
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