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    Королева-рекордсменка: Єлизавета ІІ святкує найбільшу річницю в історії правління Британією

    Елізабет Віндзор править Британією вже 66 років поспіль
    Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ сьогодні, 6 лютого, відзначає 66-ту річницю сходження на трон, що є рекордом для британських монархів. Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні. «Королева Єлизавета ІІ відзначає сьогодні 66 (!) річницю сходження на трон. Вона — єдиний
    • Сьогодні, 12:53
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    Королева Єлизавета ІІ
    Королева Єлизавета ІІ

    Елізабет Віндзор править Британією вже 66 років поспіль

    Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ сьогодні, 6 лютого, відзначає 66-ту річницю сходження на трон, що є рекордом для британських монархів. Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні.

    «Королева Єлизавета ІІ відзначає сьогодні 66 (!) річницю сходження на трон. Вона — єдиний британський монарх, яка настільки довго очолює королівство», — йдеться у повідомленні.

    Київське посольство привітало королеву Британії  та побажало їй міцного здоров'я.

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    Як відомо, Єлизавета ІІ (Елізабет Александра Мері Віндзор) народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні. Вона є королевою і головою держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 15-ти країн Співдружності націй - Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Барбадосу, Багамських Островів, Гренади, Папуа Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенту і Гренадин, Антигуа і Барбуди, Белізу, Сент-Кіттсу і Невісу. У всіх цих країнах, окрім Сполученого Королівства, її представляють призначені нею генерал-губернатори.

    Також Єлизавета II є Головою Співдружності націй, Верховним головнокомандувачем Збройних сил, Лордом Острова Мен, Верховним управителем Церкви Англії, Захисницею віри та Герцогом Нормандії.

    Формально Єлизавета ІІ вважається наймогутнішим монархом світу.

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