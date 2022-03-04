Виплата пенсій в умовах війни. Уряд дав інструкцію евакуйованим

Пенсії вже нараховано понад 13 мільйонам людей

Нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочнуться з 7 березня. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що розміри пенсій збільшені згідно рішення Уряду про проведення індексації пенсій з 1 березня. «Ми нарахували виплати понад 13 мільйонам людей. Виплати пенсій вже розпочалися згідно з графіком, а окремим категоріям виплати здійснено навіть раніше», – сказала вона. Чиновниця закликає людей уточнити графік виплат пенсій в тому чи іншому регіоні, оскільки він може зазнавати змін.

Марина Лазебна з посиланням на інформацію від НБУ повідомила, що система електронних платежів та безготівкових розрахунків працює, всі банки забезпечать отримання виплат на картки. Також вона розповіла як отримати пенсію тим, хто виїхав із небезпечних районів. «Якщо ви виїхали із небезпечного місця і отримували пенсію або соціальну допомогу через «Укрпошту» за місцем проживання, то ви зможете отримати їх на новому місці грошовим переказом», – сказала вона.

Міністерка закликала отримувачів соціальних виплат звертатися за деталями за місцем свого перебування і повідомити про зміну місця проживання особисто або за телефоном. «Пенсіонерам треба звернутися до органів Пенсійного фонду України, а для одержувачів грошових допомог та субсидій найближчим часом «Укрпошта» відкриє call-центр, на який можна поінформувати про нове місце проживання для отримання коштів. За словами чиновниці, в таких випадках виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься як грошовий переказ без відкриття рахунку за пред’явленням тільки лише паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила закон №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема визначається 1 березня датою щорічної індексації пенсій.