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    Виправданий ексміністр Омелян тонко підколов Лещенка

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    Суд вирішив, що у діях ексміністра відсутній склад кримінального правопорушення та виправдав його - Виправданий ексміністр Омелян тонко підколов Лещенка
    Суд вирішив, що у діях ексміністра відсутній склад кримінального правопорушення та виправдав його
    фото Суспільне

    Омелян: «Спільні з Лещенком у мене лише зріст і поганий зір»

    У понеділок, 18 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у вчиненні кримінального правопорушення. Ексміністр зазначив, що справу проти нього порушили через те, що відмовив свого часу Офісу президента припинити критикувати Зеленського і Єрмака. Омелян також підколов колишнього журналіста Сергія Лещенка, який зараз відверто вихваляє політику Володимира Зеленського.

    «У червні 2020 представники Офісу президента України запропонували мені високу посаду з дуже високим для мене щомісячним фінансовим забезпеченням. Єдина вимога – припинити критикувати Зеленського і Єрмака. В протилежному випадку – у мене «будуть проблеми». Я відмовився, бо спільні з Лещенком у мене лише зріст і поганий зір.

    Одразу за тиждень в мене відбувся «випадковий» обшук ДБР, а НАБУ вручило підозру за те, що «у мене виник злочинний намір знизити портові тарифи і збори на 20%, я закрився в кабінеті і підписав відповідний наказ… Зеленський з Єрмаком вирішили «структурувати» свій бізнес не лише в Росії, але й в Румунії? Однієї державної зради за вагнерівців здається замало?!», – нагадав Омелян.

    У червні 2020 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця.

    У серпні 2020 НАБУ завершило розслідування та відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

    Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016−2019 роках.

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    Теги: Сергій Лещенко суд Володимир Омелян бюджет НАБУ САП Володимир Зеленський
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    Виправданий ексміністр Омелян тонко підколов Лещенка