Рівно чотири роки тому трапилося ДТП із Зайцевою. Чим займається в колонії винуватиця трагедії

Олена Зайцева з вересня 2019 року покарання вона відбуває в Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області

У місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою

У понеділок, 18 жовтня виповнюється чотири роки від дня трагічної ДТП у Харкові, в якій загинули шестеро людей. За вчинену аварію покарання в колонії несе Олена Зайцева.

З вересня 2019 року покарання вона відбуває у Дніпропетровській області – в Покровському виправному центрі №79.

В тюрмі Зайцева поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково – без порушень порядку, читає книги, бере участь у культурно-масових заходах і працює в одному з цехів, пише «Сьогодні».

«Читає книги просто запоєм, всюди проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. Крім того, Зайцева працює, задіяна на вишивці», – розповіли працівники колонії.

Таку поведінку Зайцевої прокоментувала адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

«Щоб клопотати про дострокове звільнення, вона повинна відбути мінімум половину терміну. Але в моєму розумінні такі питання не можуть вирішуватися без відшкодування заподіяної шкоди», – сказала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого машина вилетіла на тротуар і врізалася в пішоходів. У результаті наїзду п'ятеро людей загинули на місці, шестеро – постраждали. Пізніше один з постраждалих помер.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний – 10 років позбавлення волі кожному.