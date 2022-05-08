Окупанти відклали «парад» в Маріуполі

Окупанти планують 9 травня відкрити в Маріуполі «Алею пам‘яті загиблим борцям з фашизмом в Україні»

Росія відклала проведення «параду» в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять «парад» на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту зам голови уряду РФ. Причину на прямі питання не повідомляють. Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яті загиблим борцям з фашизмом в Україні в районі Приморського парку. Щодо «безсмертного полку» інформація не уточнювалась», – написав він у Telegram.

А ще 7 травня у Маріуполі російські окупанти роздавли георгіївські стрічки та запрошували на святкування 9 травня.

6 травня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде. Він пояснив, що святкування «неможливе зі зрозумілих причин».

Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.