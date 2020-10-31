Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні фосфорних бомб, Баку це заперечує

Вірменія звинувачує армію Азербайджану у використанні білого фосфору проти цивільних, що заборонено Женевською конвенцією від 1949 року

З відповідною заявою виступив захисник прав людини у Вірменії Арман Татоян. Також про використання фосфорних бомб азербайджанською армією заявило і Міноборони невизнаного Нагірного Карабаху.

Татоян опублікував відеозапис, на якому нібито видно застосування фосфорних боєприпасів.

«Азербайджан використовує боєприпаси з фосфором проти Нагірного Карабаху, підпалюючи ліси, які розташовані поруч з цивільними поселеннями... У цих лісах від обстрілів і нападів азербайджанських збройних сил переховується чимало мирних жителів», – стверджує Татоян.

URGENT: #Azerbaijan is using, as current data confirms, Phsophorus munitions over #Artsakh/#Karabakh setting fires to forests next to civilian communities.@OmbudsArmenia investigation & @ArtsakhOmbuds fact-finding confirmed also that many civilians are hiding in these forests pic.twitter.com/XAZy6jdubh — Arman Tatoyan (@atatoyan) October 30, 2020





Міноборони Азербайджану у відкинуло всі звинувачення у використанні забороненого озброєння.

«Армія Азербайджану не має на озброєнні боєприпаси, заборонених міжнародним правом», – повідомили в міністерстві.

The statements by Armenia about the alleged use of phosphorus munitions by the Azerbaijan Army are groundless.

Azerbaijan Army does not have weapons and ammunition in the armament that are prohibited by international law. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 31, 2020





Боєприпаси з використанням білого фосфору заборонені Женевською конвенцією від 1949 року, якщо цивільні особи потрапляють внаслідок цього в небезпеку .

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну.

У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.

З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.



