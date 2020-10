Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні фосфорних бомб, Баку це заперечує

З відповідною заявою виступив захисник прав людини у Вірменії Арман Татоян. Також про використання фосфорних бомб азербайджанською армією заявило і Міноборони невизнаного Нагірного Карабаху.

Татоян опублікував відеозапис, на якому нібито видно застосування фосфорних боєприпасів.

«Азербайджан використовує боєприпаси з фосфором проти Нагірного Карабаху, підпалюючи ліси, які розташовані поруч з цивільними поселеннями... У цих лісах від обстрілів і нападів азербайджанських збройних сил переховується чимало мирних жителів», – стверджує Татоян.

URGENT: #Azerbaijan is using, as current data confirms, Phsophorus munitions over #Artsakh / #Karabakh setting fires to forests next to civilian communities. @OmbudsArmenia investigation & @ArtsakhOmbuds fact-finding confirmed also that many civilians are hiding in these forests pic.twitter.com/XAZy6jdubh

Міноборони Азербайджану у відкинуло всі звинувачення у використанні забороненого озброєння.

«Армія Азербайджану не має на озброєнні боєприпаси, заборонених міжнародним правом», – повідомили в міністерстві.

The statements by Armenia about the alleged use of phosphorus munitions by the Azerbaijan Army are groundless.

Azerbaijan Army does not have weapons and ammunition in the armament that are prohibited by international law.