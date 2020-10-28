Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться»



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого дому визнав крах перемир’я в Нагірному Карабасі

Президент США Дональд Трамп визнав порушення перемир’я між Вірменією й Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами.

«Так, це розчаровує (порушення перемир’я, – ред). Але це те, що відбувається, це країни, у яких існують розбіжності вже багато-багато років. У них все налагодиться», – заявив Трамп.

Нагадаємо, 26 жовтня Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабаху зберігається.

Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.