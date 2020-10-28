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    У світі

    Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться»

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться»
    Президент США Дональд Трамп

    Глава Білого дому визнав крах перемир’я в Нагірному Карабасі

    Президент США Дональд Трамп визнав порушення перемир’я між Вірменією й Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

    Про це він сказав на зустрічі із журналістами.

    «Так, це розчаровує (порушення перемир’я, – ред). Але це те, що відбувається, це країни, у яких існують розбіжності вже багато-багато років. У них все налагодиться», – заявив Трамп.

    Нагадаємо, 26 жовтня Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабаху зберігається.

    Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

    Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

    Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.

    США війна Дональд Трамп політика Азербайджан Вірменія президент
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