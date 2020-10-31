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    Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія попросила Путіна про допомогу

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    Нікол Пашинян та Володимир Путін - Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія попросила Путіна про допомогу
    Нікол Пашинян та Володимир Путін
    Фото: прес-служба президента РФ

    Прохання надіслане з огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії та факти посягань на територію республіки

    МЗС Вірменії повідомляє, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян 31 жовтня надіслав відповідного листа президентові РФ Володимиру Путіну.

    У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

    Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

    «З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РВ, які вже мали місце, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією і статті 2 Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року», – говориться в заяві МЗС Вірменії.

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    У листі Пашинян заявив про перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і про їх участь в бойових діях проти Нагірного Карабаху.

    27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.  З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося. 

    З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

    27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.

    Туреччина Росія війна Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах Путин Нікол Пашинян
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