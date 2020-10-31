Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія попросила Путіна про допомогу

Прохання надіслане з огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії та факти посягань на територію республіки

МЗС Вірменії повідомляє, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян 31 жовтня надіслав відповідного листа президентові РФ Володимиру Путіну.

У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

«З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РВ, які вже мали місце, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією і Росією і статті 2 Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року», – говориться в заяві МЗС Вірменії.

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У листі Пашинян заявив про перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і про їх участь в бойових діях проти Нагірного Карабаху.

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану. З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.