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    Карабаський конфлікт: Росія відповіла на прохання Вірменії надати допомогу

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    МЗС РФ:&nbsp;Москва зберігає вірність союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії - Карабаський конфлікт: Росія відповіла на прохання Вірменії надати допомогу
    МЗС РФ: Москва зберігає вірність союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії
    Фото: Patrick Lauke/Flickr

    Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії

    Про це говориться у заяві МЗС РФ. 

    Зокрема, Москва підтвердила прихильність РФ союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії, в тому числі тим, які випливають з договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між країнами від 29 серпня 1997 року.

    «Низка статей цього договору передбачає конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії відносно території один одного...Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії», – заявили у МЗС РФ.

    РФ закликала Вірменію та Азербайджан до негайного припинення вогню та до повернення сторін за стіл переговорів.

    31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну.

    У листі Пашинян представив ситуацію, що склалася «в результаті азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху, і виклики, що виникли у зв'язку з нею».

    Виходячи з цього, Пашинян попросив розпочати консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки».

    27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану. 

    З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося. 

    З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

    27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.


    Росія Путін Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах Нікол Пашинян
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