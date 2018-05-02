Вірменські протестувальники захопили мерію міста Гюмрі

Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від Єревану і має російську військову базу з 3000 військовими

Прихильники лідера вірменських протестів Нікола Пашиняна зайняли приміщення мерії міста Гюмрі. Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники вимагають, щоб мер Самвел Баласанян приєднався до протестів та вийшов з коаліції з правлячою Республіканською партією. Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від



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Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від Єревану і має російську військову базу з 3000 військовими

Прихильники лідера вірменських протестів Нікола Пашиняна зайняли приміщення мерії міста Гюмрі.

Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники вимагають, щоб мер Самвел Баласанян приєднався до протестів та вийшов з коаліції з правлячою Республіканською партією. Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від Єревану і має російську військову базу з 3000 військовими.

Нікол Пашинян заявив, що він і його соратники готові до будь-якого розвитку подій у Вірменії.

«Де-юре мають відбутися нові вибори прем’єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може упустити її зі своїх рук», – сказав Пашинян.

У Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.



