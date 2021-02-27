Вірменському премʼєру Пашиняну не вдалось звільнити главу генштабу, якого він вважає заколотником
Президент Вірменії назвав спробу відставки Оніка Гаспаряна неконституційною
Вірменський президент Армен Саркісян вважає неконституційною відставку керівника генерального штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна. З відповідним проханням до нього звернувся премʼєр країни Нікол Пашинян, який звинувачує Гаспаряна у нібито спробі військового перевороту.
Як пояснили в президентській пресслужбі, канцелярія вірменського президента детально вивчила пропозицію Пашиняна та дійшла висновку, що проєкт указу про звільнення глави Генштабу суперечить конституції Вірменії.
«Президент республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу із запереченнями», – повідомили в канцелярії.
У Саркісяна зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.
«Ще раз підкреслюємо, що президент республіки не підтримує жодної політичної сили і приймає рішення, керуючись виключно національними інтересами», – наголосили в прес-службі Саркісяна.
Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.
25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.