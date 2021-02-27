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    Вірменському премʼєру Пашиняну не вдалось звільнити главу генштабу, якого він вважає заколотником

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    Вірменський президент Саркісян не підтримав ідею прем'єра пашиняна - Вірменському премʼєру Пашиняну не вдалось звільнити главу генштабу, якого він вважає заколотником
    Вірменський президент Саркісян не підтримав ідею прем'єра пашиняна
    Фото: arka.am

    Президент Вірменії назвав спробу відставки Оніка Гаспаряна неконституційною

    Вірменський президент Армен Саркісян вважає неконституційною відставку керівника генерального штабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна. З відповідним проханням до нього звернувся премʼєр країни Нікол Пашинян, який звинувачує Гаспаряна у нібито спробі військового перевороту.

    Як пояснили в президентській пресслужбі, канцелярія вірменського президента детально вивчила пропозицію Пашиняна та дійшла висновку, що проєкт указу про звільнення глави Генштабу суперечить конституції Вірменії.

    «Президент республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу із запереченнями», – повідомили в канцелярії.

    У Саркісяна зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.

    «Ще раз підкреслюємо, що президент республіки не підтримує жодної політичної сили і приймає рішення, керуючись виключно національними інтересами», – наголосили в прес-службі Саркісяна.

    Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

    25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

    Теги: протест Вірменія президент Нікол Пашинян
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