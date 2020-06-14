У Вірменії загострилася внутрішньополітична ситуація: в будинку лідера опозиції пройшли обшуки



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Лідер партії «Процвітаюча Вірменія» Гагік Царукян

Кілька сотень прихильників Царукяна зібралися також біля будівлі Служби національної безпеки Вірменії в центрі Єревана

У неділю, 14 червня, різко загострилася внутрішньополітична ситуація в Єревані. Зранку співробітники Служби національної безпеки Вірменії (СНБ) провели обшуки в будинку лідера другої за кількістю мандатів в парламенті країни фракції, лідера партії «Процвітаюча Вірменія», одного з найбагатших людей країни Гагіка Царукяна. Про це повідомляє DW.

До резиденції Царукяна в селищі Аріндж під Єреваном підтягнулися кілька сотень його прихильників, включаючи всіх членів очолюваної ним фракції. Вони впевнені, що це не що інше, як політичне переслідування з боку влади, спровоковане тим, що 5 червня на зборах партії Гагік Царукян звинуватив уряд Пашиняна в провалі в усіх сферах діяльності і заявив, що він не зміг здійснити реформи в економіці, а також зазнав повну невдачу в боротьбі з пандемією коронавірусу. Він також сказав, що уряд слід негайно замінити «на 100 відсотків».

У свою чергу, влада заявила про те, що заяви Царукяна, очевидно, пов'язані з його стурбованістю у зв'язку з низкою кримінальних справ, в яких фігурує сам лідер партії. В якості підтвердження СНБ розповсюдила в неділю два документа, в яких, на її погляд, підтверджується участь партії в підкупі виборців на парламентських виборах, а також випадки незаконної підприємницької діяльності без передбаченої законом ліцензії, в результаті чого державі було завдано збитків майже в 30 мільярдів драмів (близько 50 мільйонів євро). У справі, зокрема, фігурують казино і розважально-ігрові центри, що належать Царукяну.

Після обшуків в його будинку Гагік Царукян був доставлений в СНБ «для бесіди». За деякими даними, наразі він проходить у справі як свідок, однак ситуація може змінитися в будь-яку хвилину.

Кілька сотень прихильників Царукяна зібралися також біля будівлі СНБ в центрі Єревана. У якийсь момент вулиця була повністю перекрита, і поліції і силам правопорядку довелося застосувати силу. Не обійшлося без бійок. Затримано близько ста прихильників Царукяна, впевнених, що справа проти нього сфабрикована на замовлення влади.

Ситуація на 15.00 за місцевим часом продовжує залишатися складною. Люди відмовляються розходитися. До будівлі СНБ стягнуті великі сили поліції і спецназу. Протести опозиції відбуваються в умовах режиму надзвичайного стану, оголошеного владою в зв'язку з пандемією.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував замінити керівників силових структур в країні: призначити Оніка Гаспаряна на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил, Аргішті Кярамяна – на посаду директора Служби національної безпеки, а Ваге Казаряна – на посаду начальника поліції