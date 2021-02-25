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    Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про спробу військового перевороту у країні

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    Прем&rsquo;єр-міністр Вірменії закликав своїх прихильників зібратися в центрі столиці - Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про спробу військового перевороту у країні
    Прем’єр-міністр Вірменії закликав своїх прихильників зібратися в центрі столиці

    Глава уряду Вірменії звільнив керівника свого генштабу

    Вірменська армія зажадала відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Він заявив про спробу військового перевороту у Вірменії. Про це повідомляє агенство Newsarmenia.

    «Вважаю заяву генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості в прямому ефірі в найближчому майбутньому», - заявив прем'єр.

    І вже відомо, що Пашинян звільнив голову генерального штабу збройних сил Оніка Гаспаряна. Про це прем'єр-міністр заявив в ході прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook. У повідомленні йдеться, що він разом з 40 високопоставленими офіцерами зажадав відставки Пашиняна.

    Міністр оборони вже готує відповідне рішення про призначення нового голови генштабу та його заступників, повідомив Пашинян.

    «Я сьогодні прийняв рішення звільнити начальника генштабу і його першого заступника», - зазначив він.

    Зазначимо, що цього тижня у столиці Вірменії Єревані поновилися акції протесту, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

    Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

    Між іншим, у грудні минулого року Пашинян заявляв про готовність піти у відставку.

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    Теги: армія військові переворот Вірменія Нікол Пашинян
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