Суддя у справі Крисіна відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані

Олега Гебана і Сергія Костенка судять за напад з використанням вогнепальної зброї поблизу Майдану ввечері 18 лютого в 2014 році

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід і відпустив із СІЗО Олега Гебана і Сергія Костенка, яких правоохоронці звинувачують у завершеному замаху на вбивство шести осіб 18 лютого біля Майдану. Відтепер вони будуть перебувати під домашнім арештом. Про це повідомило видання «Тексти» з посиланням на керівника відділу



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Суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Лінник

Олега Гебана і Сергія Костенка судять за напад з використанням вогнепальної зброї поблизу Майдану ввечері 18 лютого в 2014 році

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід і відпустив із СІЗО Олега Гебана і Сергія Костенка, яких правоохоронці звинувачують у завершеному замаху на вбивство шести осіб 18 лютого біля Майдану.

Відтепер вони будуть перебувати під домашнім арештом.

Про це повідомило видання «Тексти» з посиланням на керівника відділу прокурорів департаменту спеціальних розслідувань Олексія Донського.

Костенка, Гебана і Погрібного судять за напад з використанням вогнепальної зброї поблизу Майдану ввечері 18 лютого в 2014 році.

Вказується, що вогнепальні поранення від цих трьох осіб отримали шість майданівців, на перехресті Великої Житомирської та Володимирської.

За версією прокуратури, використовуючи холодну і вогнепальну нарізну зброю (пістолети і карабіни) вони нападали на учасників протесту біля верхнього виходу з Майдану, біля Михайлівської площі.

Рішення про зміну запобіжного заходу для обвинувачених ухвалили судді Мартинов і Лінник Шевченківського суду Києва у вівторок, 26 грудня.

Варто зазначити, що суддя Олег Лінник також розглядав справу Юрія Крисіна, засудженого причетність до вбивства під час Майдану журналіста В’ячеслава Веремія.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.