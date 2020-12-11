Антирекорд. У Німеччині від Covid-19 померли 598 людей

Загальна кількість жертв Covid-19 у Німеччині становить 20 970 осіб

У Німеччині зафіксували антирекорди за кількістю виявлених випадків Covid-19 і жертв коронавірусу за добу. Про це оголосив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 11 грудня, пише DW.

У Німеччині за добу підтвердили зараження коронавірусом ще у 29 875 осіб. Це - рекордний показник від початку пандемії. Водночас кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків.

За даними RKI, за добу в Німеччині від Covid-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей. Це найбільша добова кількість летальних випадків унаслідок хвороби від початку пандемії в країні.

Про попередній рекордний показник за добу повідомляли два дні тому – 590 смертей. Отже, загальна кількість жертв Covid-19 у Німеччині становить 20 970 людей.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення так званого «м'якого» локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня. Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул.

Зазначимо, що і в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована тим фактом, що розробка вакцини привела до того, що люди по всьому світу почали вірити у швидке завершення пандемії коронавірусу. Організація розвіяла ілюзії з цього приводу.