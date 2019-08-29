Вісім загиблих: через обвал будинку у Дрогобичі затримали двох комунальників



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У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули вісім людей Фото: ДСНС

Невдовзі вирішиться питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу, заявили в поліції

У Дрогобичі поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства у рамках розслідування справи про обвал житлового будинку, внаслідок чого загинули вісім людей.

Про це 29 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«В порядку ст.208 КПК України 28 серпня поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич. Невдовзі вирішиться питання про обрання їм міри запобіжного заходу», - заявили в поліції.

Зазначається, що за фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101, у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статтей, – від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.