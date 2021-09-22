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    Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: стало відомо про що говоритиме президент

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    Виступ Зеленського запланований на другу половину дня - Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: стало відомо про що говоритиме президент
    Виступ Зеленського запланований на другу половину дня
    Фото: ЕРА

    Серед іншого президент України підніме тему протидії російській агресії

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить з трибуни 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. В ході виступу він торкнеться кілька тем, пише «РБК-Україна».

    Серед іншого Зеленський підніме тему протидії російській агресії та звільнення окупованих територій Донбасу та Криму.

    Крім того, президент запропонує ООН долучитися до вирішення гуманітарних проблем населення регіонів, які постраждали від російської агресії. А також підніме тему боротьби з пандемією Covid-19.

    Нагадаємо, Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

    До слова, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Теги: ООН Володимир Зеленський президент населення
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    Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: стало відомо про що говоритиме президент