Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра

Президент пов'язує замах на свого помічника зі змінами в державі

Глава держави вже друге за день прокоментував замах на свого помічника

Президент Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі. На його думку, це одна з версій скоєння цього нападу. Про це президент сказав в коментарі президента каналу «Дом».

«З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок – він був обраний правильно», – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.

«Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. Тому, я вважаю це однією з ймовірних версій того, що відбулося», – додав президент.

Раніше Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.