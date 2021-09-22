Розстріл автомобіля Шефіра: що відомо про замах на помічника Зеленського

Поліція наразі розглядає три основні версії

Сьогодні, 22 вересня, під Києвом був здійснений напад на першого помічника президента Сергія Шефіра, невідомі обстріляли його автомобіль. В іномарку потрапило 18 куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до «Феофанії».

Що відомо про напад



Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли близько 10:00 22 вересня біля Лісників Київської області. На момент обстрілу в салоні перебував помічник президента та його водій, який отримав поранення.

ЗМІ повідомляють, що обстріл стався, коли Шефір їхав з дому на роботу. Дорога проходить через ліс. Стріляли з різних боків траси. Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про засідку в лісі: «Коли почали стріляти, водій дав по газам. Там є дорога через, і в лісі була засідка фактично».

Наразі на місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Їх наразі розшукують, введено спецоперацію «Сирена». За словами заступника глави МВС Антона Геращенко, автомобіль не був броньованим. Шефір також не користувався жодною охороною.

За словами, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб – це ст. 115 ККУ.

Заява Шефіра

Сам Сергій Шефір не постраждав. Утім, він перебуває у шоковому стані. Після обстрілу його пересадили до поліцейського екіпажу і перевезли до безпечного місця. «Він у стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але попали у водія», – каже Давид Арахамія.

Натомість три поранення отримав керманич. Водій перебуває в реанімації у тяжкому стані. Відомо, що після стрілянини він зміг самостійно доїхати до безпечної парковки. Саме туди викликали швидку допомогу та поліцію. Медики кажуть, що життю потерпілого нічого не загрожує.

За словами першого помічника президента, стрілянина почалася просто на дорозі. Водій прискорив рух. Шефір каже, що почувається нормально. Дії свого водія назвав героїчними.

Помічник Зеленського спростував чутки про конфлікт в Офісі президента, який нібито пов'язаним з цим замахом. Основною метою нападу він вважає залякування влади.

Версії інциденту

Офіс генпрокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова назвала напад на авто Сергій Шефіра «викликом усій правоохоронній системі». «Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. У результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано», – зазначила прокурорка.

Офіс президента

Правоохоронці поки не висловили причин обстрілу автомобіля політика. За словами керівника прокуратури Київської області Олексія Хоменка, у справі є кілька версій.

«Наразі відпрацьовується низка версій. З урахуванням того, що триває огляд місця події, тривають оперативні заходи, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству», – розповів Хоменко під час брифінгу.

Радник голови Офісу Михайло Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою проти олігархів президента Володимира Зеленського. Він назвав це «ні чим іншим, як спробою демонстративного вбивства ключового члена команди».

За словами Подоляка, політика Зеленського спрямована на «істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси», а також «на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів».

Міністерство внутрішніх справ

Голова МВС Денис Монастирський переконаний у тому, що метою нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра було вбивство.

Поліція наразі розглядає три основні версії. Про це міністр внутрішніх справ заявив під час брифінгу.

За словами Монастирського, метою нападу був замах на життя Сергія Шефіра, а не спроба налякати команду президента України. Міністр наголосив, що сьогоднішній інцидент ніяк не відзначиться на майбутніх реформах у країні, в тому числі на боротьбі зі злочинністю.

Реакція на обстріл

Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, оперативно доповіли про напад на його помічника. Заява від глави держави не забарилася. За словами президента, йому поки не відомо, хто стоїть за замахом на його «помічника і близького друга». Утім, це не вплине на обраний ним курс – «до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом».

«Які це сили? Можуть бути внутрішні, а можуть бути зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав три можливі причини замаху: «привіт» від криміналітету та контрабандистів, «російський слід» і діяльність Шефіра за антиолігархічним напрямком.

Також він додав, що у Шефіра не було особистої охорони, і той раніше не помічав за собою стеження.