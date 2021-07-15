Вітав окупацію Криму. Помер російський актор і музикант Мамонов

Росіянин три тижні провів у реанімації з коронавірусом

У четвер, 15 липня, у віці 70 років не стало російського музиканта і актора Петра Мамонова, який три тижні провів у реанімації з коронавірусом. Він помер в Москві в лікарні на Комунарці. Про смерть повідомили на його офіційній сторінці у Facebook.

Мамонова госпіталізували 1 липня із позитивним тестом на коранавірус і ураженням легень 87%. Його помістили в реанімацію під апарат ШВЛ. Сьогодні стало відомо, що лікарі припинили спроби вивести Мамонова зі штучної коми, у нього розвинувся сепсис, почали відмовляти нирки і з'явилися проблеми з серцем.

Нагадаємо, музикант, актор і артист Петро Мамонов є засновником і лідером музичної групи «Звуки Му». Також він відомий ролями у фільмах російського режисера Павла Лунгіна «Таксі-блюз», «Острів» і «Цар».

Мамонов і Україна

Наприкінці минулого року Мамонову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Причина – відвідини анексованого Криму. У прикордонслужбі тоді розповідали, що Мамонов планував потрапити на українську територію з особистою метою.

До цього, у 2017 році, Мамонова також внесли до бази «Миротворця» – так само через візити до Криму та заперечення російської агресії щодо України. У квітні 2014 року Мамонов взяв участь в онлайн-конференції для сайту 72.ru. Одна з учасниць запитала його про позицію щодо Криму.

«Ми потрібні Заходу і америкосам розбещені, ледачі, релаксові, такі, що в «Макдональдсах» сидять, .... жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. «Вирвали», і правильна справа», – відповів актор.

В інтерв'ю «Аргументи і факти» в серпні 2014 року Мамонов так прокоментував війну на Донбасі:

«Це все дядьки крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, - це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей 15 в усьому світі. Ось вони і роблять все це».

Коли журналісти запитали актора, як зупинити бійню в Україні, він відповів: «Звідки я знаю? Я ж не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, – вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності і смиренності! Ось як нам треба робити з Україною».

До слова, сьогодні помер відомий журналіст, якого впритул розстріляли в Амстердамі.