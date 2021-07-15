  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Ми на ранній стадії третьої хвилі пандемії&raquo; &ndash; голова ВООЗ Гебрейесус - Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ
    «Ми на ранній стадії третьої хвилі пандемії» – голова ВООЗ Гебрейесус
    Фото: з відкритих джерел

    Кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль

    У світі починається третя хвиля коронавірусу через новий штам «Дельта», який вже поширився на 111 країн. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

    Він пояснив, що після минулого сплеску захворюваності Covid-19 у світі, зусилля Європи і Північної Америки по вакцинації своїх громадян почали приносити результати і випадки захворювання і смертність стали знижуватися.

    Але, за його словами, кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. «На жаль, зараз ці тенденції змінилися і ми знаходимося на ранній стадії третьої хвилі пандемії», – констатував він.

    Гебрейесус також поскаржився на непропорційний розподіл вакцин, через що велика частина населення світу залишається вразливою до інфекції.

    Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: США населення ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ