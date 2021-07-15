Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ

Кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль

У світі починається третя хвиля коронавірусу через новий штам «Дельта», який вже поширився на 111 країн. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він пояснив, що після минулого сплеску захворюваності Covid-19 у світі, зусилля Європи і Північної Америки по вакцинації своїх громадян почали приносити результати і випадки захворювання і смертність стали знижуватися.

Але, за його словами, кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. «На жаль, зараз ці тенденції змінилися і ми знаходимося на ранній стадії третьої хвилі пандемії», – констатував він.

Гебрейесус також поскаржився на непропорційний розподіл вакцин, через що велика частина населення світу залишається вразливою до інфекції.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.