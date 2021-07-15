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    Україна дозволила зберігати вакцину Pfizer у звичайному холодильнику

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    Тепер вакцину Pfizer можна безпечно зберігати в пунктах щеплень&nbsp;у звичайних холодильниках протягом одного місяця - Україна дозволила зберігати вакцину Pfizer у звичайному холодильнику

    Тепер вакцину Pfizer можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках протягом одного місяця

    Фото: ЕРА

    МОЗ України переконує, що змінити умови зберігання вакцини просив виробник

    В Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання компанії-виробника. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, тепер вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця, а не п'яти днів.

    «У травні 2021 року, після серії нових досліджень, виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров’я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість п’яти днів, – заявили у МОЗ.

    Зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії та відповідні органи інших країн розглянули це прохання та змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

    24 червня Міністерство охорони здоров’я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.

    «МОЗ розглянуло прохання компанії та дозволило після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech за температури від +2°C до +8°C протягом 31 дня, замість п’яти днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року», – додали у міністерстві.

    Тож відповідно до рекомендацій виробника вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом одного місяця, резюмували у МОЗ.

    Нагадаємо, на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Два контейнери вакцин зіпсувалися через порушення холодового ланцюга транспортування.

    12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини. Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Україна дозволила зберігати вакцину Pfizer у звичайному холодильнику