Коронавірус у США лікують захисними антитілами

Петрова: «Підхід у введенні терапевтичних антитіл у США дуже популярний».

Підходи до лікування коронавірусу у США відрізняються від світових стандартів тим, що американські лікарі використовують захисні антитіла. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

«Протокол лікування у США мало чим відрізняється від того, що є в Україні. Єдине, в чому Сполучені Штати помітно кращі за будь-кого у світі, то це у підході до лікування хвороб, від яких немає специфічних ліків. Усі лабораторії шукають найкращі захисні антитіла. І коли ти їх знайшов, робиш генетичний код антитіла і можеш його потім синтезувати в будь-якій кількості і вводити іншим людям замість природного імунітету. Тобто ти створюєш для них такий штучний імунітет, вводячи одразу готове антитіло, а не вакцину. І це антитіло, оскільки вибране з-поміж багатьох інших, дуже потужне. Воно знаходить той вірус і вбиває все, пов’язане з ним», – заявила вірусологиня.

За словами Петрової, для винайдення антитіл у США існує окрема структура.

«Підхід у введенні терапевтичних антитіл у США дуже популярний. Пошуком найбільш сильних антитіл займається окрема структура U.S. Food and Drug Administration. Ця структура надає дозволи щодо прискореної процедури використання цих терапевтичних антитіл» – зазначила вчена.

До слова, українські вчені також почали займатися питанням вивчення антитіл, але поки, за словами Петрової, не мають підтримки держави. «У нас є один із фармацевтичних виробників, Biopharma, який за допомогою ЗМІ намагається донести до влади свої підходи щодо лікування ковідних хворих саме цими терапевтичними антитілами. Їх слід добувати з сироватки крові хворих або тих людей, що перехворіли.

Компанія почала збирати «антиковідну» плазму крові від хворих іще в травні 2020 року. Все це скидається на крик душі фармацевтів, який поки що Міністерство охорони здоров’я не чує. Звичайно, це варто було б запроваджувати до протоколів лікування, але на сьогодні цим ніхто не цікавиться», – наголосила вірусологиня.

Нагадаємо, бразильські вчені дійшли висновку, що резервуаром поширення коронавірусної інфекції в організмі людини є слинні залози. За словами одного з авторів дослідження Бруно Фернандес Матуку, справжнє відкриття може допомогти пояснити, чому SARS-CoV-2 має таку високу заразність. Раніше вважалося, що тільки віруси, які викликають поширені захворювання, такі як герпес, використовують слинні залози у ролі резервуарів.