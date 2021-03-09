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    Вівчарок Байдена виселили з Білого дому за погану поведінку

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    Німецькі вівчарки Мейджор (зверху) і Чемпіон були першими домашніми тваринами, які жили в Білому домі за останні чотири роки - Вівчарок Байдена виселили з Білого дому за погану поведінку
    Німецькі вівчарки Мейджор (зверху) і Чемпіон були першими домашніми тваринами, які жили в Білому домі за останні чотири роки
    Фото: DRBIDEN

    Президентська вівчарка вкусила охоронця

    Вівчарок президента США Джозефа Байдена на ім’я Мейджор та Чемп виселили з Білого дому після того, як одна з них вкусила співробітника служби безпеки.

    Як повідомляє BBC, агресивною поведінкою відзначився Мейджор. Анонімні джерела повідомили CNN, що Мейджор стрибав, гавкав та кидався на співробітників Білого дому і служби безпеки.

    «З Мейджором стався інцидент – він укусив охоронця Білого дому», - зауважується в повідомленні.

    Уточнюється, що Байдени взяли цього собаку з притулку для тварин у листопаді 2018 року в штаті Делавер, коли йому було три роки.

    Про стан здоров’я постраждалого охоронця інформація не уточнюється.

    За інформацією джерел, Мейджор і раніше проявляв агресію до персоналу й охорони Білого дому.

    Як повідомлялося, Джо та Джилл Байдени перевезли до Білого дому двох вівчарок. Обидва собаки переїхали у Білий дім у січні 2021 року. Старшому собаці, на прізвисько Чемпіон, виповнилося 13 років. Його також після інциденту відправили до штату Делавер.

    Вівчарки Джо Байдена не полюбили охоронців Білого дому
    Вівчарки Джо Байдена не полюбили охоронців Білого дому

    До слова, у листопаді 2020 року у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

    Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

    Теги: США Джозеф Байден тварини тілоохоронець
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