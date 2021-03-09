Вівчарок Байдена виселили з Білого дому за погану поведінку

Німецькі вівчарки Мейджор (зверху) і Чемпіон були першими домашніми тваринами, які жили в Білому домі за останні чотири роки

Німецькі вівчарки Мейджор (зверху) і Чемпіон були першими домашніми тваринами, які жили в Білому домі за останні чотири роки

Президентська вівчарка вкусила охоронця

Вівчарок президента США Джозефа Байдена на ім’я Мейджор та Чемп виселили з Білого дому після того, як одна з них вкусила співробітника служби безпеки.

Як повідомляє BBC, агресивною поведінкою відзначився Мейджор. Анонімні джерела повідомили CNN, що Мейджор стрибав, гавкав та кидався на співробітників Білого дому і служби безпеки.

«З Мейджором стався інцидент – він укусив охоронця Білого дому», - зауважується в повідомленні.

Уточнюється, що Байдени взяли цього собаку з притулку для тварин у листопаді 2018 року в штаті Делавер, коли йому було три роки.

Про стан здоров’я постраждалого охоронця інформація не уточнюється.

За інформацією джерел, Мейджор і раніше проявляв агресію до персоналу й охорони Білого дому.

Як повідомлялося, Джо та Джилл Байдени перевезли до Білого дому двох вівчарок. Обидва собаки переїхали у Білий дім у січні 2021 року. Старшому собаці, на прізвисько Чемпіон, виповнилося 13 років. Його також після інциденту відправили до штату Делавер.

Вівчарки Джо Байдена не полюбили охоронців Білого дому

До слова, у листопаді 2020 року у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.