Байдени переїхали у Білий дім з вівчарками

У колишнього глави Білого дому Дональда Трампа тварин не було

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл переїхали в Білий дім зі своїми домашніми вихованцями - двома німецькими вівчарками Мейджор і Чемп. Про це йдеться на власній сторінці тварин у Twitter.

«Друзі, який щасливий день! Ми зараз вдома в Білому домі з нашими мамою і татом... Ми нудьгували за ними, а вони нудьгували за нами», - наголошується в повідомленні.

Friends, what a happy day! We’re now #home at the #WhiteHouse with our mama @FLOTUS and dada @POTUS, where we belong. We wanted to let everyone know earlier, but we were busy getting petted by our parents - we missed them so furry, furry much and they missed us. @schultzinit pic.twitter.com/6GiJm7Jm4d — The Oval Pawffice® (@TheOvalPawffice) January 25, 2021

Таким чином, собаки офіційно повернулися в Білий дім. Колишній глава держави Дональд Трамп став першим президентом країни за сторіччя, у якого не було домашньої тварини.

As I woofed earlier, I was super happy to get home at the #WhiteHouse and see my parents, that I had to get that extra energy out by running a bit before getting inside - that’s why I’m not in the “group” phawto . My tongue was happy too. - Major #DOTUS PS: ty @schultzinit pic.twitter.com/CQKpKViDFN — The Oval Pawffice® (@TheOvalPawffice) January 25, 2021

До слова, у листопаді 2020 року у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.