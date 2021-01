Байдени переїхали у Білий дім з вівчарками

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл переїхали в Білий дім зі своїми домашніми вихованцями - двома німецькими вівчарками Мейджор і Чемп. Про це йдеться на власній сторінці тварин у Twitter.

«Друзі, який щасливий день! Ми зараз вдома в Білому домі з нашими мамою і татом... Ми нудьгували за ними, а вони нудьгували за нами», - наголошується в повідомленні.

Friends, what a happy day! We’re now #home at the #WhiteHouse with our mama @FLOTUS and dada @POTUS, where we belong. We wanted to let everyone know earlier, but we were busy getting petted by our parents - we missed them so furry, furry much and they missed us. @schultzinit pic.twitter.com/6GiJm7Jm4d