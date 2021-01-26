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    Байдени переїхали у Білий дім з вівчарками

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    Песика Мейджора Байдени взяли з притулку&nbsp; - Байдени переїхали у Білий дім з вівчарками
    Песика Мейджора Байдени взяли з притулку 
    Twitter/The Oval Pawffice

    У колишнього глави Білого дому Дональда Трампа тварин не було

    Президент США Джо Байден і його дружина Джилл переїхали в Білий дім зі своїми домашніми вихованцями - двома німецькими вівчарками Мейджор і Чемп. Про це йдеться на власній сторінці тварин у Twitter.

    «Друзі, який щасливий день! Ми зараз вдома в Білому домі з нашими мамою і татом... Ми нудьгували за ними, а вони нудьгували за нами», - наголошується в повідомленні.

    Таким чином, собаки офіційно повернулися в Білий дім. Колишній глава держави Дональд Трамп став першим президентом країни за сторіччя, у якого не було домашньої тварини.

    До слова, у листопаді 2020 року у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

    Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп тварини президент дружина
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