Мендель розповіла, як Зеленському готують платформу, щоб він зміг поговорити з Байденом

Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу

Для організації телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом потрібно підготувати «платформу», щоб крім розмов була дія.

Про це прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

«У нас будуть дуже ефективні й сильні переговори, і тут мова не просто про дзвінок. Просто потрібно дуже добре підготувати платформу», – сказала Мендель.

Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу.

Вона заявила, що інавгурація Байдена відбулася в кінці січня, але у нього дотепер «навіть адміністрація не сформована». А той факт, що Байден вже встиг поспілкуватися з лідерами цілого ряду держав, прессекретар президента України пояснила тим, що у нього «є така ж схильність до результативності, як і у Зеленського».

Незважаючи на це, прессекретар Зеленського повідомила, що вже зв'язалася з пресслужбою Білого дому.

«Контакти відбуваються постійно на певному рівні, і немає в цьому абсолютно ніякого негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що зі США у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається», – сказала вона.

«Поговорити, це добре, але розмова, якщо немає дії ... А щоб була дія, до цього потрібно підготувати платформу», – зазначила Мендель.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.