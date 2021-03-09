Мендель розповіла, як Зеленському готують платформу, щоб він зміг поговорити з Байденом
Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу
Для організації телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом потрібно підготувати «платформу», щоб крім розмов була дія.
Про це прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».
«У нас будуть дуже ефективні й сильні переговори, і тут мова не просто про дзвінок. Просто потрібно дуже добре підготувати платформу», – сказала Мендель.
Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу.
Вона заявила, що інавгурація Байдена відбулася в кінці січня, але у нього дотепер «навіть адміністрація не сформована». А той факт, що Байден вже встиг поспілкуватися з лідерами цілого ряду держав, прессекретар президента України пояснила тим, що у нього «є така ж схильність до результативності, як і у Зеленського».
Незважаючи на це, прессекретар Зеленського повідомила, що вже зв'язалася з пресслужбою Білого дому.
«Контакти відбуваються постійно на певному рівні, і немає в цьому абсолютно ніякого негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що зі США у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається», – сказала вона.
«Поговорити, це добре, але розмова, якщо немає дії ... А щоб була дія, до цього потрібно підготувати платформу», – зазначила Мендель.
До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.
Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.
Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.