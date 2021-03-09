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    Американцям, які отримали дві дози ковід-вакцини, дозволили зустрічатися без масок

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    У США повністю вакцинованим людям дозволили спілкуватися між собою без масок і ходити в гості один до одного - Американцям, які отримали дві дози ковід-вакцини, дозволили зустрічатися без масок
    У США повністю вакцинованим людям дозволили спілкуватися між собою без масок і ходити в гості один до одного
    Фото: Unisef

    Щодня в США від коронавірусу вакцинують більше 2 млн осіб

    Американці, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, можуть збиратися в приміщенні один з одним без носіння маски або соціального дистанціювання. Такі рекомендації з'явилися в інструкції Центрів з контролю і профілактики захворювань у понеділок, повідомляється на сайті Associated Press.

    У рекомендаціях також йдеться, що повністю вакциновані люди можуть збиратися вдома разом із людьми, у яких низький ризик розвитку важкої форми Covid-19, наприклад, у разі вакцинованих бабусь і дідусів, які відвідують здорових дітей і онуків.

    Інструкція з'явилася як збірник відповідей на питання, які все частіше з'являються у вакцинованих людей. Щеплені хочуть знати, чи можуть вони вільно відвідувати членів сім'ї, подорожувати або робити інші речі, звичайні для життя американців до пандемії Covid-19.

    Директор центрів з контролю і профілактики захворювань США доктор Рошель Валенськи під час брифінгу для преси в понеділок назвала цей посібник «першим кроком» до відновлення нормального життя.

    Центри з контролю і профілактики захворювань США продовжують рекомендувати вакцинованим людям носити маски, уникати великих скупчень людей і дотримуватися дистанції, коли вони перебувають у громадських місцях. Також вони просять американців утриматися від подорожей і закликають пройти тестування протягом декількох днів, якщо людина все ж здійснила поїздку.

    Людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після отримання останньої необхідної дози вакцини. Близько 31 мільйона американців (близько 9% населення США) були повністю вакциновані за допомогою вакцини від Covid-19, дозволеної на федеральному рівні.

    Додамо, що наразі кожного дня вакцину від коронавірусу отримують близько 2,16 млн американців.

    Раніше повідомлялося, що американські громадяни отримали вже 50 млн доз вакцини проти Covid-19, і це випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів.

    Теги: здоров'я США щеплення вакцинація коронавірус
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