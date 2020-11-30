Байден підвернув ногу під час гри з собакою

Обраний президент США вивихнув щиколотку під час гри з собакою

«З міркувань обережності» 78-річний демократ буде оглянутий лікарем

Обраний президент США Джо Байден послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою.

Про повідомляє Reuters.

У заяві офісу Байдена йдеться, що інцидент стався в суботу. «З міркувань обережності» 78-річний демократ буде оглянутий лікарем в неділю ввечері, пише агентство.

Кортеж Байдена прибув до ортопеда в місті Ньюарк штату Делавер близько 16 години за місцевим часом (00.00 за Києвом).

Кортеж супроводжували журналісти, однак їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли побачити, як Байден заходить в будівлю, вказує видання.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

До слова, Трамп заявив, що Байден переміг у «корумпованих» містах.

В п'ятницю Трамп сказав, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.