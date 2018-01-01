Експерт: війна Фірташа-Хорошковського через гроші «Укртелекому» поховає «велику приватизацію» України

Україні потрібно максимально сприяти виконанню зобов'язань перед третіми особами, які стали заручниками минулої політичної системи, - вважає Кухар

Україна на офіційному рівні повинна додати до переліку звинувачень представників колишньої влади ще один - цинічну крадіжку Фірташем і Хорошковським найбільшого державного оператора зв'язку «Укртелеком». Про це, в своєму блозі на порталі «Кореспондент» пише економіст Михайло Кухар. Експерт нагадав, що



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Економіст Михайло Кухар

Україні потрібно максимально сприяти виконанню зобов'язань перед третіми особами, які стали заручниками минулої політичної системи, - вважає Кухар

Україна на офіційному рівні повинна додати до переліку звинувачень представників колишньої влади ще один - цинічну крадіжку Фірташем і Хорошковським найбільшого державного оператора зв'язку «Укртелеком».

Про це, в своєму блозі на порталі «Кореспондент» пише економіст Михайло Кухар.

Експерт нагадав, що «Укртелеком» був приватизований в 2011 році, після підозріло швидкої передпродажної підготовки такого великого держактиву до конкурсу.

«Результат торгів викликав гучний скандал. 93% акцій «Укртелекому» були продані компанії ЕСУ, українській «дочці» маловідомого австрійського фонду Epic (перейменована пізніше в Raga, - прим.ред.) Вартість пакету склала 10,6 млрд гривень, що за актуальним тоді курсом було еквівалентно $1,3 млрд. Також за умовами конкурсу, Epic зобов'язався протягом кількох років здійснити великі інвестиції в розвиток компанії, а також створити мережу спецзв’язку для органів державної влади», - констатує Кухар.

Як з'ясувалося пізніше, кінцевими бенефіціарами австрійського Epic були олігарх Дмитро Фірташ і тодішній глава СБУ Валерій Хорошковський.

«Влітку 2013 року «Укртелеком» перепродали профільному гравцеві - групі СКМ Ріната Ахметова за $860 млн. Сума була розрахована як $1,3 млрд, сплачених ФДМ за мінусом $500 млн кредитів, виданих Epic на придбання активу двома найбільшими державними банками -«Ощадбанком» і «Укрексімбанком», - пише економіст.

Він передбачає, що купівлю «Укртелекому» Ахметову просто нав'язала «сім'я», спробувавши, при цьому, перекласти на СКМ приховані фінансові зобов'язання перед ФДМУ.

«Epic не виконав жодного з узятих на себе інвестиційних зобов'язань, зазначених в приватизаційному договорі, на суму в $450 млн», - свідчить Кухар.

Коли «скелети» випали з шафи «Укртелекому», СКМ вирішив вийти з угоди до моменту врегулювання всіх проблем колишніми власниками компанії з державою. Пункт про виконання Epic/Raga всіх зобов'язань перед ФДМУ було чітко прописано в договорі купівлі-продажу.

У підсумку, приватизаційна історія «Укртелекому» вилилася в низку гучних міжнародних скандалів і заплутаних судових процесів. ФДМУ ініціював повернення активів компанії в держвласність, довівши в судах факти невиконання Epic/Raga інвестзобов'язань. Epic/Raga судиться в судах Кіпру і Лондона з СКМ, вимагаючи сплати залишок по угоді в розмірі $760 млн. СКМ, в свою чергу, через ті ж суди намагається повернути $100 млн сплаченого Epic/Raga авансу.

На думку економіста, без втручання держави, наслідки для України можуть бути дуже болючі.

«Україні потрібно максимально сприяти виконанню зобов'язань перед третіми особами, що стали заручниками минулої політичної системи, і тим самим закрити цю історію назавжди, давши сигнал всім майбутнім інвесторам про верховенство права в державі і повагу до представників корпоративного сектора. Без цього «великої приватизації», яку панірує Кабмін уже в цьому році, навряд чи судилося успішно реалізуватися», - резюмував Михайло Кухар.