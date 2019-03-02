Війна в Україні сходить нанівець, - міжнародні дослідники



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Єдина в Європі війна вщухає, - експерти

Дослідники із Гайдельбергського Інституту міжнародного вивчення конфліктів з Німеччини заявили, що за їхніми спостереженнями, конфлікт на Донбасі сходить нанівець. Про це йдеться у доповіді Conflict Barometer, оприлюдненому 1 березня, інформує Радіо Свобода.

«Єдина в Європі війна вщухає. Вперше конфлікт в Україні був знижений до категорії «обмежена війна». Натомість загострюються війни на Близькому Сході», - зазначено у доповіді.

16 конфліктів названі в звіті війнами - в минулому році їх було 20. Число «обмежених воєн» зросла з 16 до 24. Майже всі війни йдуть на Близькому Сході і в Африці.

Більшість воєн - дев'ять - ведеться на Близькому Сході і в Північній Африці. Це на три більше, ніж в 2017 році. Тільки в Сирії дослідники нарахували чотири війни - між режимом Асада і опозицією, між протиборчими опозиційними угрупованнями, між Туреччиною і курдами в регіон Афрін, а також бойові дії проти терористичного угрупування «Ісламська держава», йдеться в публікації «Німецькій хвилі», яка призводить російський переклад фрагментів звіту.

Шість воєн ведеться в африканських країнах, розташованих на південь від Сахари. Так, дві війни йдуть в Нігерії, по одній - в Центральноафриканській Республіці, Ефіопії, між Сомалі і Кенією і в провінції Дарфур в Південному Судані. На американському континенті автори дослідження називають війною конфлікт в Мексиці, де уряд бореться з наркокартелями.

За даними Conflict Barometer, в Європі воєн немає. Як обмеженою війни дослідниками розглядається збройний конфлікт на сході України.

Всього в світі, за підрахунками фахівців Гейдельберзького інституту, 213 конфліктів із застосуванням насильства між державами, етнічними, релігійними або політичними групами.

У доповіді зазначається, що найчастішими причинами конфліктів були ідеологічні, зокрема релігійні розбіжності. Саме відмінності в ідеологічних та релігійних питаннях стали головним чинником виникнення понад третини зафіксованих конфліктів.

Дослідження Conflict Barometer публікується щорічно з 1992 року, всі конфлікти поділяються на п'ять груп залежно від ступеня їх напруженості, використання озброєння, а також наслідків - від кількості жертв до потоків біженців