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З українських прилавків зникає популярна риба

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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З українських прилавків зникає популярна риба
Товстолоба охолодженого зараз в Україні продають за 122 грн за кг
фото з відкритих джерел

Багато територій та водойм, де раніше виловлювали товстолоба та щуку, зараз недоступні

Через підрив росіянами Каховського водосховища в Україні знизився вилов щуки та товстолоба. У зв’язку з цим ця популярна риба може зникнути з українських прилавків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар іхтіологині Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлії Куцоконь «Телеграфу».

Куцоконь каже, що така ситуація склалася через значний спад рибного промислу на внутрішніх водоймах загалом, зокрема й через те, що зникло Каховське водосховище. Але і на інших водосховищах важко ловити цю рибу.

«Рибалки-любителі не мають права виходити на воду на човнах, це заборонено. І не любителі теж. Промисловикам наразі теж важко отримувати дозволи, через військові дії та воєнний стан», – каже вона. 

Крім того, багато територій та водойм, де раніше виловлювали товстолоба та щуку, зараз недоступні. Деякі — під окупацією, деякі заміновані, а з деяких зникла вода.

За скільки можна купити в Україні товстолоба та щуку?

Товстолоб – одна з найпопулярніших риб в Україні. Він належить до родини Коропових (Cyprinidae). Ця прісноводна риба родом з ріки Амур, живе практично у всіх водоймах України, хоча і не може тут самостійно розмножуватись. Також товстолобика успішно вирощують в умовах ставкових господарств. У нього немає зубів на щелепах, проте є глоткові зуби. А зяброві тичинки дуже густі й утворюють так званий «цідильний апарат», який дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи харчування.

Дорослий товстолоб може сягати одного метра у довжину та важити до 40 кг. Він живе як у водосховищах з мулистим дном, так і у невеликих ставках. Мешкає на глибині 3-3,5 м. Товстолоба охолодженого зараз в Україні продають за 122 грн за кг.

Щука – має видовжене тіло, велику голову з виразним ротом, і є типовим мешканцем прісних водойм Північної півкулі. На території України щука живе всюди, окрім водойм Кримського півострова. Вона обирає місця з повільною течією, любить озера, водосховища та ставки.У водоймах щука часто ховається серед рослинності, на кам'янистих ділянках та під укриттями. Найбільші популяції зосереджені на південному заході країни, зокрема у Дніпрі, Придніпров'ї та Приазов’ї. Зараз щуку заморожену в Україні можна купити за ціною 150 грн за кг. Вага однієї щуки 0,5-0,7 кг.

Нагадаємо, в Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців.

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Теги: риба магазин Каховська ГЕС

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