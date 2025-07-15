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У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів

Київською міською прокуратурою та окружними прокуратурами проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Слідством було встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошима громадян, організовувала так звані колл-центри, що пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах.

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів
Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.

Прокурори органів Київської міської прокуратури, в рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів на території міста Києва.

«У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку (більше 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Також у кабінетах офісів, де розміщувались колл-центри, знайшли символіку країни-агресора, портрети Путіна, а також подяки від ФСБ РФ, бланки російських документів, походження яких встановлюється.

Портрет Путіна та прапор країни агресорки у столичному колл-центрі
Портрет Путіна та прапор країни агресорки у столичному колл-центрі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
У кабінетах офісів, де розміщувались колл-центри, знайдено бланки російських документів, походження яких встановлюється
У кабінетах офісів, де розміщувались колл-центри, знайдено бланки російських документів, походження яких встановлюється
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Під час обшуків знайдено бланки російських документів, походження яких встановлюється
Під час обшуків знайдено бланки російських документів, походження яких встановлюється
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Почесна грамота, знайдена під час обшуків
Почесна грамота, знайдена під час обшуків
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного колл-центру
Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного колл-центру
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного колл-центру. 

Нагадаємо, поліція Києва спільно зі СБУ викрила групу з шести осіб, яка організувала незаконний бізнес із виготовлення підроблених водійських посвідчень країн Євросоюзу за 2 тис. євро. Ділки працювали з орендованого офісу в Голосіївському районі, а клієнтів залучали через спеціально створені вебсайти. 

До слова, прокурори Вінницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно вінничанина, уродженця РФ, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на майже 1 млн грн.

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Теги: шахрайство Київ розслідування слідство прокурор гроші прокуратура

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