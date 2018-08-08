Військова прокуратура взялася за фірми Косюка



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Бізнесмен Юрій Косюк

Правоохоронці отримали дозволи на вилучення копій документів щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із Косюком

Військова прокуратура перевірить документацію ряду компаній у справі про багатомільярдні збитки державі.

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

Відзначається, що працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній у справі про збиток державі на понад 100 млрд гривень від ненадходження податків.

Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

Повідомляється, що квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ з понад 56 млрд гривень. Усього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд гривень.

Тож в рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка Юрієм Косюком.

Це, як відмічає видання, - ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили документи за період з 1 січня 2011 по серпень 2018 років.