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    Військова прокуратура Західного регіону отримала нового керівника

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    Полковник юстиції Віталій Вдовитченко - Військова прокуратура Західного регіону отримала нового керівника
    Полковник юстиції Віталій Вдовитченко

    Прокуратурою Західного регіону керуватиме екс-перший заступник військового прокурора Об'єднаних сил

    Генеральна прокуратура України призначила військовим прокурором Західного регіону України Віталія Вдовитченка.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Західного регіону. 

    «8 серпня 2018 заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос у Львові представив колективу військової прокуратури Західного регіону України нового керівника - полковника юстиції Віталія Вдовитченка, який до цього обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні. 

    Заступником військового прокурора регіону став полковник юстиції Сергій Коцюба, а заступником військового прокурора Львівського гарнізону майор юстиції Віталій Горпинич. 

    До слова, нещодавно управління СБУ в Києві очолив прокурор, який уникнув люстрації.

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