Військова прокуратура Західного регіону отримала нового керівника
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Прокуратурою Західного регіону керуватиме екс-перший заступник військового прокурора Об'єднаних сил
Генеральна прокуратура України призначила військовим прокурором Західного регіону України Віталія Вдовитченка.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Західного регіону.
«8 серпня 2018 заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос у Львові представив колективу військової прокуратури Західного регіону України нового керівника - полковника юстиції Віталія Вдовитченка, який до цього обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.
Заступником військового прокурора регіону став полковник юстиції Сергій Коцюба, а заступником військового прокурора Львівського гарнізону майор юстиції Віталій Горпинич.
До слова, нещодавно управління СБУ в Києві очолив прокурор, який уникнув люстрації.