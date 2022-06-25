Військові експерти спрогнозували, яке місто спробують захопити окупанти

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська

Окупанти не можуть відновити наступ на Слов'янськ без оточення Лисичанська – ISW

Окупанти спробують оточити ЗСУ в Лисичанську і заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж відновити наступ на Слов'янськ. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська.

Водночас ISW пише, що українські війська, швидше за все, тимчасово відступлять з Лисичанська, якщо росіяни будуть загрожувати українським опорним пунктам в цьому районі.

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, натраплять на труднощі при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Дінці в травні.

Нагадаємо, Міноборони США оцінило відхід ЗСУ з Сєвєродонецька. Відходячи із Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, у якому зможуть краще тримати оборону.

До слова, Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити всю Донецьку область .

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