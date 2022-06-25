  1. Головна
  2. Новини
  3. Військові експерти спрогнозували, яке місто спробують захопити окупанти
рус
    Новини

    Військові експерти спрогнозували, яке місто спробують захопити окупанти

    Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська - Військові експерти спрогнозували, яке місто спробують захопити окупанти
    Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська
    фото: Генштаб

    Окупанти не можуть відновити наступ на Слов'янськ без оточення Лисичанська – ISW

    Окупанти спробують оточити ЗСУ в Лисичанську і заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж відновити наступ на Слов'янськ. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

    ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська.

    Водночас ISW пише, що українські війська, швидше за все, тимчасово відступлять з Лисичанська, якщо росіяни будуть загрожувати українським опорним пунктам в цьому районі.

    Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, натраплять на труднощі при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Дінці в травні.

    Нагадаємо, Міноборони США оцінило відхід ЗСУ з Сєвєродонецька. Відходячи із Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, у якому зможуть краще тримати оборону.

    До слова, Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити всю Донецьку область .

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові експерти спрогнозували, яке місто спробують захопити окупанти